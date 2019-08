© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'associazione nazionale partigiani di Rieti ricorderà domani l'anniversario della strage di Bologna. «Trentanove anni dopo, torniamo a ricordare - scrive in una nota Cosmo Bianchini, presidente dell'Anpi Rieti - le vittime innocenti della bomba di matrice fascista fatta esplodere alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980.Commemorare questa giornata, una pagina indelebile per la memoria collettiva di tutti, significa anche, in un momento così difficile, rinnovare il nostro impegno contro ogni terrorismo, perché democrazia e libertà sono nel nostro dna e nel fondamento della nostra Costituzione.Ai familiari delle vittime - scrive ancora Bianchini - e a tutti coloro che da quel tragico evento sono stati segnati continuiamo ad esprimere la vicinanza ,a loro dobbiamo la ricerca estenuante della verità, affinché, dopo la condanna definitiva comminata agli esecutori materiali, vengano finalmente individuati anche i mandanti, ancora oggi sconosciuti».