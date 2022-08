Tim Cup con tre reatini in campo: il Bologna di Bonifazi batte il Cosenza di D'Urso e Vallocchia

RIETI - Tre reatini in campo contemporaneamente per una sfida di Tim Cup non era mai accaduto prima di stasera, 8 agosto, quando al Dall'Ara di Bologna, si sono ritrovati sullo stesso retrangolo di gioco Kevin Bonifazi, Christian D'Urso e Andrea Vallocchia.



Per la cronaca, il "derby rossoblù" tra i padroni di casa del Bologna e il Cosenza di Davide Dionigi lo ha vinto la squadra di Sinisa Mihajlovic per 1-0 grazie al gol di Sansone al 65', ma per chi l'ha vista in tv, da Rieti, non ha potuto non notare la robusta presenza reatina in campo.



E se Bonifazi in amarantoceleste non ha mai giocato, pur essendo originario di Toffia, per D'Urso (da quest'anno coi lupi calabresi dopo la parentesi Cittadella) e Vallocchia si torna indietro nel tempo, quando condivisero la stessa esperienza reatina nel settore giovanile guidato da Irfan Pengili, sotto la presidenza Palombi.