Rieti ko, Boccolini rammaricato: «Sconfitta immeritata, quando hai l'occasione per segnare devi farlo»

RIETI - Che la trasferta di Arezzo sarebbe stata insidiosa e, per certi versi, complicata lo si sapeva già. Ma che finisse col minimo scarto in favore dei toscani - peraltro con un gol su calcio di rigore - dopo aver messo paura agli amaranto con una prima mezz'ora importante (Colombo paratutto e palo di Coulibaly), quello forse non lo avrebbe immaginato nessuno. Ed è per questo che al termine della gara, Alessandro Boccolini manifesta tutto il suo rammarico per una sconfitta che lascia il Rieti in piena zona-playout.

«C’è forte rammarico per come è arrivata la sconfitta – ammette il tecnico del Rieti – perché fino all’episodio del rigore ce la siamo giocata alla pari, riuscendo a mettere in pratica quello che avevamo preparato durante gli ultimi allenamenti. Contro queste avversarie, purtroppo, quando ti capita un’occasione per segnare non puoi sbagliare: noi siamo stati sfortunati, ma al di là del risultato negativo, la prestazione c’è stata e questo mi lascia ben sperare perché non saranno tutte Arezzo da qui alla fine».