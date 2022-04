Rieti gioisce. Foto. Boccolini: «Vittoria cercata a ogni costo. Bravi i ragazzi a crederci fino all'ultimo»

RIETI - Non sta nella pelle Alessandro Boccolini, tecnico di un Rieti che stavolta il gol-vittoria al 91' lo ha trovato e, giustamente, lo ha festeggiato a dovere.

Perché i tre punti ottenuti oggi, 23 aprile, contro il Trestina valgono oro. A quota 34 insieme a Cascina e Montespaccato (con le quali dovrà ancora giocare), si respira aria di salvezza, anche se per la classifica avulsa e gli scontri diretti, in questo momento il Rieti sarebbe ancora dentro i playout.

«Debbo fare i complimenti ai ragazzi – ammette a fine gara Alessandro Boccolini – perché ci hanno creduto fino alla fine e perché non hanno concesso alcunché agli avversari. Il loro pareggio lo considero episodico, ma noi abbiamo fatto del tutto per arrivare al successo. Ora ci godiamo questi tre punti, in attesa degli incontri di domani, ma resteranno decisive le due sfide ravvicinate con Unipomezia e Cascina per capire bene se sarà playout o salvezza diretta».