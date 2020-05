RIETI - Quarantena lontano dagli States per l'ex Npc Rieti Bobby Jones, attualmente in forza alla Scaligera Verona, è rimasto bloccato nella città veneta. Dopo aver fatto rotta in Oriente con l’avventura in Giappone, per Bobby è stato troppo forte il richiamo dell’Italia: prima il rientro a Roseto, per solo un mese e da gennaio l’approdo a Verona, che con l’altro americano del sodalizio gialloblù, Kenny Hasbrouck, non hanno ancora lasciato.

Legatissimo all’Italia, è alla sua undicesima stagione nel nostro campionato: veterano dei parquet, oltre per la sua classe si è sempre contraddistinto come un vero e proprio personaggio dal carisma invidiabile, fuori e dentro dal campo, con una laurea in scrittura e giornalismo ottenuta ai tempi del college. Una passione che l'ha portato spesso e volentieri a cimentarsi con documentari/vlog dove Jones racconta i luoghi e l'esperienze vissute nel corso della sua lunga carriera, l'ultimo lanciato proprio qualche giorno fa dal titolo "Perché ho deciso di restare". Un nuovo video, dove l'ala forte di Compton mostra come ha trascorso questo periodo e il suo punto di vista sul lockdown: la lontananza dalla figlia e dagli affetti più cari, con uno sguardo alla situazione negli Usa, regalando inoltre ai suoi follower attimi di quotidianità.

«Non è stata una decisione facile. Come prima opzione c'era di tornare a Seattle e vedere mia figlia, ma ho un appartamento affittato fino all'anno prossimo, non voglio andare e stare con degli amici, perché non voglio gravare su di loro durante questo isolamento - ha confessato Bobby nel video, spiegando i motivi che l’hanno spinto a vivere questa delicata fase in Italia - Altrimenti sarei tornato a Compton nella casa di famiglia da mio padre, non credo di avere il coronavirus, ma potrei essere asintomatico, se ce l'ho e lo contagio non va bene per niente. Sarebbe meglio se aspettassi qui fino a maggio per poi prendere una decisione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA