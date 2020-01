RET - Nel deposito mezzi dell’Asm di via Tancia, ieri mattina, l’operatore di turno incaricato dell’apertura dei cancelli si è trovato davanti uno degli autobus del servizio di trasporto pubblico urbano vandalizzato e con i vetri infranti, utilizzando probabilmente l’estintore presente all’interno di ciascun mezzo.



Difficile, al momento, quantificare in quanti possano aver agito, considerato che le telecamere installate per il controllo del deposito non guardano verso il piazzale dove è avvenuto l’episodio.



