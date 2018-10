© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nell'ambito della campagna di prevenzione denominata “Scuole Sicure”, promossa dal ministro dell'Interno, per l'anno scolastico 2018/2019, al fine di rafforzare al massimo la lotta ai fenomeni del bullismo e dello spaccio di stupefacenti negli istituti scolastici e nelle loro adiacenze, il Questore Antonio Mannoni ha disposto, dall'inizio dell'anno, mirati controlli presso le scuole reatine.L'attività straordinaria è stata operata dagli investigatori della Mobile, con il concorso di due pattuglie munite di cani antidroga, che hanno controllato i locali scolastici di un istituto superiore reatino, procedendo anche ad ispezioni a carico di alcuni studenti.Durante il controllo gli Agenti hanno rinvenuto in aule e bagni, al momento prive di studenti, oltre 50 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione e diversi involucri vuoti, verosimilmente usati per lo spaccio di stupefacenti da parte di qualche alunno.Inoltre, tre giovani studenti di sedici anni, trovati nella disponibilità di 3 grammi di hashish, sono stati segnalati alla locale Prefettura, quali assuntori di stupefacenti, per i provvedimenti amministrativi di competenza.«;Questi importanti controlli della Polizia di Stato proseguiranno periodicamente - ha detto il Questore Antonio Mannoni - in modo da contrastare efficacemente il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nelle adiacenze ed all'interno degli istituti scolastici dove gli studenti devono essere messi al riparo dal pericoloso fenomeno dell'uso di sostanze stupefacenti».