Martedì 8 Marzo 2022, 00:10

RIETI - La birra di Cittareale ancora protagonista. Il birrificio artigianale Alta Quota di Cittareale si è aggiudicato il premio nella categoria “Idea Originale”, nell’ambito della prima edizione del premio “Produzioni agricole alternative e sostenibili”, organizzato da Edagricole a Fieragricola 2022. Un prestigioso riconoscimento andato alla birra Olea, la prima birra artigianale realizzata con foglie secche di olivo del Lazio. La motivazione è stata quella di «essere riuscita a dar vita da un’idea originale e ambiziosa a un prodotto unico nel suo genere che unisce due filiere: la prima birra artigianale realizzata con foglie secche di olivo del Lazio ricca di polifenoli, puntando sull’energia verde e sull’economia circolare». Un altro tra i molti riconoscimenti ricevuti da Claudio Lorenzini e Emanuela Laurenzi (nella foto) che raccontano il prodotto: «la nostra birra artigianale Olea, nasce da un progetto di economia circolare. Per la sua realizzazione sono necessarie cento chili di foglie secche di olivo, tutte provenienti dal Lazio, che dopo essere state potate per rendere migliore il raccolto, invece di diventare scarto, vengono riutilizzate per dar vita ad un prodotto ricco di polifenoli».

Tutti ingredienti a chilometro zero, come ad esempio l’acqua della Valle del Velino e le materie prime autoprodotte che oggi il birrificio utilizza. «Abbiamo scelto di puntare sull’energia verde con un consumo che deriva al 100% da fonti rinnovabili e al riutilizzo delle risorse impiegate durante il processo produttivo della birra - conclude la Laurenzi - le trebbie, ovvero il residuo dell’estrazione a caldo del malto d’orzo utilizzato nella fase di ammortamento, vengono cedute ad un’azienda agricola locale, che le utilizza nella preparazione del pasto dei bovini. Nulla viene sprecato nel ciclo produttivo». Anche l’amministrazione comunale di Cittareale, guidata dal sindaco Francesco Nelli, si è congratulata con gli imprenditori Claudio Lorenzini ed Emanuela Laurenzi per «un’idea originale e sostenibile che si pone nella stessa direzione dell’azione amministrativa».