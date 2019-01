RIETI - Impianto di biometano di Vazia, contro l’edificazione della struttura di via Malfatti arriva anche il ricorso congiunto al Tar del Lazio da parte del comitato «La Rotonda» e di un privato residente nella zona.



Così, all’esposto presentato in Procura nel novembre scorso da parte dei cittadini de «La rotonda» per chiedere la verifica del rispetto delle norme urbanistiche, ambientali e amministrative, ora la parola passa anche al Tar. Una linea difensiva, quella adottata a Vazia, che presenta a questo punto un quadro più composito delle azioni messe in campo, in analogia con quanto già visto nel caso della centrale a biomassa di Piani Poggio Fidoni, dove il ricorso al Tar è stato poi seguito da un esposto in Procura.



