RIETI - Una manifestazione per protestare contro l’impianto a biogas che si vorrebbe realizzare a Vazia. Prima era solo una proposta, ora invece è un’idea che, pian piano, inizia a prendere corpo all’interno del comitato cittadino “La Rotonda” e fra gli abitanti della frazione, contrari alla realizzazione dell’impianto di via Malfatti proposto dalla società Enersi Innovation.Giovedì scorso, poi, una piccola delegazione del comitato è stata ricevuta anche dal presidente della Provincia Mariano Calisse, che ha ribadito la volontà dell’ente di via Salaria di presentare in sede di conferenza dei servizi le proprie osservazioni in merito all’impianto, dopo che lo stesso Calisse lo aveva anticipato a Il Messaggero: «Non credo nella tecnologia del biogas», aveva detto il presidente Calisse.