RIETI - Se il Comune tergiversa e il sindaco Cicchetti continua a perorare la causa dell'impianto a biogas a Vazia, la Provincia di Rieti ha sciolto le riserve e ha deciso di rendere pubblica la propria posizione in merito alla struttura.



«L’amministrazione provinciale - si legge in una nota - ha constatato che il progetto seppur valevole e ben strutturato risulta vago in alcuni aspetti fondamentali»



E aggiunge: «Diventa imprescindibile una nuova ed attenta analisi circa la localizzazione dell’impianto, in un luogo ad una maggiore distanza dal centro urbano».



