RIETI - Un bambino, oggi dopo le 18, giocando al parco di via Comotti al quartiere Borgo, è stato punto ad una coscia da un calabrone. La puntura ha immediatamente provocato un grosso gonfiore alla gamba del piccolo.



Sul posto, allertati dai genitori del piccolo, sono quindi intervenuti i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco.



Il bambino è stato quindi trasportato al pronto soccorso del de Lellis. Dopo la verifica delle sue condizioni, al fine soprattutto di scongiurare uno scock anafilattico, è stato temporaneamente ricoverato in codice verde nel reparto di Pediatria dell'ospedale de Lellis.



Per i sanitari è comunque assolutamente fuori pericolo. Ultimo aggiornamento: 21:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA