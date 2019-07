Dramma a Piani di Poggio Fidoni, in provincia di Rieti. Stamattina è morta in culla una bambina di circa 8 mesi, figlia di una coppia di italiani da poco trasferitasi nel paese sabino. In attesa dell'autopsia si ipotizza che alla piccola sia stato fatale un rigurgito. Sono intervenuti il 118 e la polizia.

