di Christian Diociaiuti

RIETI – Mentre la squadra si allenava al Gudini, i tifosi assaltavano la segreteria: 200 biglietti per Ostia-Rieti bruciati in pochi minuti, praticamente poco dopo esser stati messi in vendita. A gonfie vele e spinta dall’entusiasmo, adesso la prevendita dei ticket passa alla fase due: Football Club Rieti e Ostiamare Lidocalcio si sono accordate per metterne a disposizione altri.



Così, a partire dalle 17 di domani, nella segreteria dello Scopigno saranno disponibili altri 40 tagliandi, a completamento del settore dell'Anco Marzio riservato alla tifoseria amarantoceleste. Il giorno della gara sarà possibile acquistare solo ed esclusivamente il biglietto d'ingresso alla tribuna principale, solitamente occupata dai sostenitori di casa. Ad annunciarlo è il club reatino, in una nota su facebook.



I primi 55 biglietti li hanno presi i ragazzi del Commando Ultrà che hanno organizzato un pullman tutto per loro, pieno di fedelissimi; gli altri sono andati “in fumo” in pochissimo grazie ad altri appassionati che non vogliono perdersi la gara di domenica, quella in cui al Rieti basta un punto per la Serie C.



Partono auto, pulmini e un pullman già pieno, un altro vorrebbero organizzarlo gli Allievi Regionali di Lorenzo Pezzotti. Il caso ha voluto che pure loro, qualora facessero un punto domenica mattina a Cantalice, sarebbero promossi nell’Elite. E l’intenzione è di festeggiare con la prima squadra, partendo da Rieti appena finita la gara (che inizia alle 9 e dura 80’).



LA NOTA DEL RIETI

“Il Fc Rieti rende noto che i 200 biglietti del settore ospiti concessi in prevendita dalla società Ostia Mare sono TERMINATI. A partire dalle 17 di domani, presso la segreteria dello stadio "Stadio Centro d'Italia-Manlio Scopigno" saranno disponibili altri 40 tagliandi, a completamento del settore dell'Anco Marzio riservato alla tifoseria amarantoceleste. Il giorno della gara sarà possibile acquistare solo ed esclusivamente il biglietto d'ingresso alla tribuna principale, solitamente occupata dai sostenitori di casa” ha scritto la società sul sito intorno alle 18.50.









Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA