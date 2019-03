IL PROGRAMMA

RIETI - “Oggi leggiamo, leggiamo, leggiamo”, promozione della lettura a cura del progetto del Sistema Bibliotecario dell’Unione di Comuni della Bassa Sabina. “Oggi leggiamo, leggiamo, leggiamo”, per la promozione alla lettura lungo tutto l’arco della vita è finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali.Dodici le Biblioteche aderenti: Cantalupo, Forano, Magliano Sabina, Montasola, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Salisano, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina. Attraverso ciascuna Biblioteca comunale, a cura dei Bibliotecari delle associazioni Centro Metaculturale e Nova Bibliosabina, sono stati organizzati presentazioni di libri ed incontri con gli autori; letture ad alta voce per ragazzi ed adulti; nati per leggere e dono del libro ai nuovi nati ( da 0 a 6 anni); letture ad alta voce teatralizzate nelle Scuole dell’Infanzia.Il programma con i prossimi appuntamenti vedrà per il Comune di Forano il 5 aprile nella frazione di Gavignano l’iniziativa “Nati per Leggere” e “Dono del libro” ai nati nel 2018 e le letture ad alta voce per bambini fino a sei anni. Previsti interventi specialistici, letture e consulenze. Inoltre oggi letture in Biblioteca a Forano.A Magliano Sabina presso la Biblioteca comunale, oggi Nati per LeggereA Montopoli oggi Letture a Scuola così come a Poggio Mirteto.A Salisano nati per leggere è in programma il 6 aprile.A Stimigliano 11 aprile alle 9 nella Biblioteca comunale lettura ad alta voce per adulti e ragazzi (incontro con le Scuole secondarie di I grado di Stimigliano)A Torri in Sabina Nati per leggere il 12 aprileA Tarano nella frazione di Borgonuovo il 13 aprile Nati per leggereA Cantalupo il 19 aprile Nati per leggere.