di Christian Diociaiuti

RIETI - Eventi culturali per conoscere il territorio e non solo. Esordisce così, a Contigliano, con un fitto calendario di appuntamenti la neonata associazione culturale Ipazia che organizza, con Pro Loco e Comune, cinque eventi, da domenica a metà giugno. Si parte il 13 maggio con la presentazione del libro dell'archeologo Simone Nardelli "Sabina Archeologica - Itinerari archeologici lungo la via Salaria"; si prosegue il 20 maggio con la conferenza dell'ingegnere Luciano Tribiani dal titolo "Luigi Solidati Tiburzi nel Risogimento italiano". Il 26 maggio spazio alla conferenza del professor Alberto Vespaziani dal titolo "Il teatro del potere in Machiavelli"; il 9 giugno conferenza del professor Mario Polia dal titolo "La Percezione del sacro in Sabina". Chiude il 16 giugno la conferenza e osservazione astronomica diurna del Cnai a cura di Silvio Eugeni. Ad accogliere gli eventi sarà la biblioteca comunale di piazzale degli Eroi, 5, alle 18. “Ipazia – spiegano da Contigliano - è un'associazione nata da ragazzi contiglianesi che si sono ritrovati in biblioteca a studiare e hanno voluto creare qualcosa per il paese”.