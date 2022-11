Finisce 1-1 il derby fra Bf Sport e Valle del Peschiera. Infortunati Tolomei e Cardini. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Al Gudini Bf Sport e Valle Del Peschiera si dividono il bottino: termina 1-1. Ospiti in vantaggio per buona parte della gara, Loreti la riprende allo scadere. Trasportati al De Lellis due giocatori gialloneri per infortuni a una spalla.

Il primo tempo

Al Gudini è ancora derby: la Bf Sport ospita il Valle del Peschiera. Per i padroni di casa assente Ciaramelletti, Tolomei per un dolore alla schiena parte titolare ma non è al meglio. Ospiti senza Di Lorenzo, Patacchiola.

Pronti via ed arriva il primo brivido del match: un cross di Novelli colpisce fortuitamente la traversa ma la gara prosegue in equilibrio. Al 10’ arriva la prima occasione per la Bf Sport: Tolomei lancia per Cioffi che vince un rimpallo su Natali, da molto defilato prova il tiro ma sulla linea salva Laureti. Al 35’ il gioco si ferma per un infortunio, D’Aquilio atterra Tolomei che casca male a terra. Il giocatore si rialza dopo qualche minuto ma viene soccorso dal pronto intervento e portato fuori dal campo, per opportuni accertamenti viene trasportato in ospedale. Al suo posto entra Sestili. Pochi secondi dopo due traverse per parte, prima Cioffi da una parte poi Fasciolo dall’altra. Al 40’ Cardini atterra Novelli in area, il direttore fischia rigore sulle mille proteste dei padroni di casa. Dal dischetto Laureti colpisce il palo. Al 43’ corner per il Vdp, dopo un batti e ribatti la palla arriva su Colasanti che di sinistro mette la palla in rete. È 0-1.

La ripresa

Tanta confusione nella seconda frazione. La prima occasione è sempre del Vdp che con De Gennaro colpisce la traversa. Al 20’ ci prova anche Leonardo Severoni ma Brunetti attento blocca in presa sicura. Ospiti che sono padroni del gioco, difendono bene e ripartono creando molti pericoli alla difesa di casa. Gialloneri che in attacco non fanno paura. Al 30’ Leonardo Severoni su punizione trova ancora un ottimo risposta di Brunetti che respinge benissimo. Al 32’ su uno scontro di gioco cade male anche Cardini, anche lui costretto ad uscire in barella per un forte dolore alla spalla, anche lui al De Lellis in ambulanza. Al 37’ Loreti calcia di poco a lato a pochi passi dalla porta. Nei minuti di recupero su fallo laterale la sfera arriva sui piedi di Loreti che fa fa 1-1.

Tolomei e Cardini, uno a fine primo tempo e uno al termine della ripresa sono stati trasporti al de Lellis a causa di infortuni a una spalla..

Le dichiarazioni

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport: «Bene per la prima mezz'ora dove stavamo giocando una buonissima gara poi l'infortunio di Mattia e in mezzo al campo mancava qualcosa. Abbiamo subito molto ed è arrivato il loro gol. Ognuno deve dare di più, più personalità, più sicurezza. I due infortuni pesano, in settimana dovrò cambiare molte cose».



Antonio Pezzotti, tecnico del Valle del Peschiera: «Dispiace per il risultato perché meritavamo la vittoria. Non è la prima volta che accade e sono punti persi per strada. I ragazzi ci sono ma devono essere più consapevoli dei loro mezzi, è come se ci fosse paura di vincere. Il campionato è lungo ma possiamo giocarcela con tutti».



Il tabellino

Bf Sport: Brunetti, Mostarda(14’st Floridi), Casciani, Tolomei (35’pt Sestili), Brucchietti, Grillo, Cardini(35’st Manna), Battisti, Cioffi, Loreti, Di Marco(1’st Fagiolo). A disp. Castrucci,Razzano, Leonetti, Tomassetti, Sgavicchia. All. Raffaele Battisti

Valle del Peschiera: Natali, M. Colasanti, Laureti, Carloni, M.Serveroni (14’st De Gennaro), Fasciolo, D’Aquilio, Novelli(24’st Mounir), D.Colasanti, Della Penna, L.Severoni. A disp. Bianchetti, Picchi, E. Severoni, Micaloni, Ciobanu, Colantoni, Lupi. All. Antonio Pezzotti

Arbitro: D’Urso di Roma 1 (Agostino e Zearo di Roma1)

Reti: 43’pt Colasanti, 49' st Loreti

Note. Ammoniti: Cioffi,Cardini (B)Carloni,D’Aquilio (V) Angoli:1-3 Recupero:5’pt- 6'st 100 spettatori circa