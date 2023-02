In Promozione, Bf Sport: un buon pareggio 0-0 con lo Sporting Montesacro

RIETI - La Bf Sport si veste da grande e ferma sullo 0-0 lo Sporting Montesacro. Sorridono i gialloneri, un punto amaro per i romani. Sesto risultato utile consecutivo in casa dei reatini e domenica il derby contro il Valle del Peschiera.

La gara. Pronti via, squadre che giocano a viso aperto, entrambe mettono in campo le loro armi. Occasioni per aprire la gara su entrambi i fronti. Per i padroni di casa vanno vicini al gol del vantaggio Mostarda, Floridi e Mohamed che colpisce anche un legno. Occasioni anche per gli ospiti che colpiscono una traversa su corner e su qualche conclusione dove Pasetto si fa trovare pronto.

Le dichiarazioni del tecnico Raffaele Battisti:

“Un risultato giusto. È stata una partita molto bella con occasioni su entrambi i fronti. Potevamo sbloccarla noi ma anche loro. Sono molto contento, i ragazzi stanno crescendo”.