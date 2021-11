Bf Sport conquista la prima vittoria anche in casa: Setteville ko 3-1. Gentili: «Meritata e voluta»

Lunedì 1 Novembre 2021, 13:37

RIETI - La Bf Sport conquista la prima vittoria tra le mura amiche, la seconda in campionato: Setteville Caserosse ko 3-1. Più concreti sotto porta e nella ripartenze i padroni di casa, gli ospiti colpiscono tre pali. I gialloneri muovono la classifica.

Il primo tempo

Padroni di casa senza le colonne portati di Monaco, Cianetti e Tolomei cercano continuità. Gonzales infortunato resta in tribuna.

Pronti via e subito rischio per la Bf: Simone Golia approfitta un errore nel rinvio di Pezzotti e dalla distanza colpisce il palo. Gol mangiato gol subito: al 4’ Ciaramelletti sfrutta un errore dell’estremo difensore ospite per mettere la palla in rete. Simone Golia non perdona nella sua seconda occasione: a 14’ sugli sviluppi di un calcio di punizione, di testa il numero 99 riesce a battere Pezzotti. È 1-1 dopo il primo quarto d’ora. Al 31’ altro regalo di Antonini: clamoroso errore dell’estremo difensore ospite che regala la sfera a Pangallozzi per il 2-1. Ritmi e bassi nei restanti minuti.

La ripresa

Sale il Setteville nella seconda frazione: al 10’ Simone Golia ancora protagonista tra i suoi colpisce la traversa su corner. I pali salvano la Bf: al 22’ Picistrelli dal limite colpisce la traversa. La Bf abbassa il baricentro, solo qualche ripartenza per i gialloneri. Al 34’ la chiude Cavallari: cross di Cardini, svirgola Pangallozzi, sfera che arriva suoi piedi del numero dieci che la mette dentro per il 3-1 finale.

Le dichiarazioni del tecnico Fabio Gentili

«Vittoria meritata contro un buon Setteville a cui faccio i complimenti. Anche questa volta i ragazzi hanno messo tanto spirito di sacrificio e voglia di portare a casa il risultato. Tre punti che ci fanno scalare la classifica ma ora dobbiamo pensare subito alla prossima. Ci manca solo la costanza negli allenamenti».

Il tabellino

Bf Sport: Pezzotti, Floridi, Casciani, Grifoni (14’ st Grillo), Salvi (22’ st Cardini), Amoroso, Ciaramelletti (47’ st Chinzari), Severoni, Pangallozzi, Cavallari (41’ st Di Loreto), Brentegani (1’ st Sestili). A disp. Colazo, A.Caprioli, S.Caprioli. All.Fabio Gentili

Setteville Caserosse: Antonini, Petrucci, Marullo, Giusti, Garritano, La Prova, Timpano (1’st De Gregori), Scuotto (36’st Petrucci), S.Golia, Picistrelli, M.Golia. A disp. Branchi, Iannilli, De Angelis, Rossi, Opre, Scalise, De Dominicis. All. Giuseppe Di Vico

Arbitro: Settimi di Viterbo (Santostefano e Stotani)

Reti: 4’pt Ciaramelletti, 14’pt S. Golia, 31’pt Pangallozzi, 34’ st Cavallari

Note. Ammoniti: Severoni, Brentegani, Salvi, Di Loreto, Grillo, il tecnico Gentili (B), Scuotto,Garritano (S). Recupero: 1’ pt-4’ st Angoli: 5-6