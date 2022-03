Bf Sport, pari con la Romulea: al Gudini è 1-1. Perotti: «Meglio nella ripresa, negato un rigore»

RIETI - Al Gudini pareggio amaro della Bf Sport: termina 1-1 con la Romulea. I gialloneri lasciano le zone alte del girone. Passano gli ospiti poi la riprendono i reatini nella ripresa.

La gara

Non presente alla gara Poddesu squalificato.

Gara in notturna al Gudini. Parte male la Bf Sport: al 10’ un errore a centrocampo innesca l’azione avversaria, su un cross Mastromattei batte Pezzotti. Sempre il numero nove colpisce la traversa pochi minuti dopo. Poche le occasione degne di nota per restanti minuti del primo tempo.

La ripresa inizia sulle stesse corde del primo tempo, troppi lanci lunghi e nessuna della due squadre che impensierisce entrambi gli estremi difensori. Al 20’ la scintilla dei padroni di casa: corner di Cavallari, palla vicino a Ciaramelletti che mette dentro per la testa di Cioffi. Il numero nove insacca di testa in rete ad un metro dalla porta. Al 44’ la Bf Sport recrimina un tocco di mano in area ma per l’assistente è nettamente fuori.

Le dichiarazioni

Il ds Simone Perotti: «Abbiamo forse regalato il primo tempo, poi nella ripresa ci siamo ripresi e dopo il nostro gol c’è stata solo una squadra in campo. Peccato per il rigore non concesso. Loro sono una grande squadra, quadrata e ben messa in campo».