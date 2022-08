La Bf Sport ingaggia il centrocampista under Francesco Battisti. In vista un altro under e due senior

RIETI - La Bf Sport conferma il progetto che ha come protagonista la linea verde degli under. L’ultimo arrivato è Francesco Battisti, centrocampista classe 2004 alla sua prima esperienza in prima squadra. Battisti, proveniente dal settore giovanile del Cantalice, non è l’ultimo colpo della Bf Sport. In dirittura di arrivo un altro under e due centrocampisti over.

La nota del club

Francesco Battisti è un nuovo giocatore del BF Sport Rieti. Il centrocampista classe 2004 nella giornata odierna ha firmato un accordo per la stagione 2022/23.

«Era da molto tempo che speravo di poter giocare in una prima squadra. Sono davvero entusiasta di questa grande opportunità che mi è stata data e non vedo l'ora di iniziare. Spero di poter dare un piccolo contributo durante la stagione: ho conosciuto la dirigenza e tutti hanno le idee chiare su cosa va fatto».