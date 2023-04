Bf Sport, poker (4-2) al Poggio Mirteto ma playout quasi certi. Tabellino e commenti

RIETI - Al Gudini, la Bf Sport vince il derby contro il Poggio Mirteto. Il 4-2 dei reatini non basta per la salvezza diretta. A Roma, l’Athletic Soccer Accademy, diretta concorrente dei reatini, pareggia contro l’Amatrice. Un punto che basta per costringere i reatini a giocare i playout. Domenica l’ultima gara, la trasferta contro il Sant’Angelo Romano poi si deciderà la diretta concorrente dei reatini nei playout.

La gara

La Bf Sport scende in campo con tante assenze, Battisti risparmia alcuni dei suoi in vista dei possibili playout.

Pronti via, subito vantaggio del Poggio Mirteto con Paoloni pochi minuti dopo risponde Di Marco su rigore. La Bf Sport continua ad attaccare e sempre Di Marco su azione riprendere la gara. Gara con continui capovolgimenti di fronte. Il vantaggio della Bf Sport dura fino al termine dei primi 45’.

Nella ripresa è ancora Paoloni a pungere i reatini: è 2-2. La Bf Sport ha più motivazioni ed escono fuori. Prima arriva il gol di Tolomei, di ritorno in campo dopo sei mesi di stop poi il gol di Di Marco a chiudere le danze. Sette gol alla sua prima stagione fra i grandi per il 2004.

Le dichiarazioni

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport

«È stata una partita in cui visibilmente il Poggio Mirteto non aveva quelle motivazioni che avevamo noi. Siamo felici per i tre punti ma ormai dobbiamo pensare ai play out che sono quasi certi. Oggi avevo tanti assenti e tanti infortunati, ho risparmiato alcuni giocatori per averli al meglio nelle prossime gare».

Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto

«È stata una partita dove anche il pari poteva essere giusto. Sono contento dei giovanissimi che hanno esordito nel secondo tempo, saranno pronti per la prossima stagione. Non vediamo l’ora di tornare al Valletonda. Ora testa a domenica, speriamo di chiudere con una vittoria la stagione».

Il tabellino

Bf Sport: Pasetto, Mostarda, Cardini, Cianetti, Grillo, Casciani, Floridi, Grassi, Di Marco, Tolomei, Sestili. A disp. Brucchietti, Battisti, Picchi, Colantoni, Leonetti. All. Raffaele Battisti

Poggio Mirteto: Luciani, Lulli, Varriale, Mamarang, Morelli, Masci, Galletti, Ciaccio, Marcelli, Del Vecchio, Paoloni. A disp. Sechi, Surber, Panosetti, Castillo, Thau, Di Giacobbe, Miconi, Carosi. All. Antonio Domenici

Arbitro: Tamburro di Tivoli (Manni e D’Agostino)

Reti: Paoloni, Di Marco, Di Marco, Paoloni, Tolomei, Di Marco