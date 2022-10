La Bf Sport centra il bis e resta a punteggio pieno: battuto il Nomentum 2-1. Foto. Battisti: «Avanti così»

RIETI - La Bf Sport vince e va a punteggio pieno: 2-1 sul Nomentum. Di Marco, attaccante 2004, va a quota due reti nelle prime due giornate, anche Brucchietti mette la sua prima firma in maglia giallonera. Scelte inaspettate da mister Battisti, Manna e Loreti in panchina.

La gara

Pronti via, la Bf Sport parte fortissimo: al 1’ da corner Cioffi colpisce di testa, su ribattuta Brucchietti si fa trovare pronto e fa 1-0. Passano poco più di dieci minuti quando al 15’ arriva il raddoppio: su cross ancora Cioffi di testa colpisce il portiere, su ribattuta Di Marco mette in rete il 2-0. Impressionante il ragazzo, giovanissimo e già a due reti nelle prime due uscite. Intorno alla metà del primo tempo viene annullato un gol per fuorigioco a Floridi. Termina così un grande primo tempo da parte dei gialloneri.

La ripresa, forte del vantaggio, la Bf Sport abbassa i ritmi e il Nomentum alza di nuovo il baricentro trovando il 2-1. Rischiano troppo i reatini e ospiti che cercano anche il pareggio. La Bf Sport sulle ripartenze non trova il gol che poteva chiudere la gara.

Le dichiarazioni di mister Raffaele Battisti

«Non mi aspettavo una partenza del genere. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi ma non possiamo mollare, troveremo squadre che ci possono far bene. Per me il gruppo è molto importante, se i ragazzi giocano tutti insieme ci possiamo divertire. Importante è essere sempre sereni».