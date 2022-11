Doppia tegola per Bf Sport: Tolomei e Cardini torneranno in campo nel 2023

RIETI - Torneranno in campo nel 2023 Mattia Tolomei e Gianmarco Cardini. Gli infortuni a seguito degli scontri di gioco subiti ieri nel derby al Gudini contro il Valle del Peschiera (1-1) compromettono buona parte della stagione per i due ragazzi della Bf Sport.

Mattia Tolomei, centrocampista del 1997, è uscito dal terreno di gioco intorno al 35’ della prima frazione quando dopo uno sconto di gioco è caduto a terra subendo un forte colpo alla spalla sinistra. Il 25enne è stato soccorso subito dagli operatori presenti al campo prima di essere trasportato al de Lellis in ambulanza. Dopo lo scontro il giocatore giallonero si è alzato da solo ma fortemente dolorante. I primi esami effettuati in ospedale hanno evidenziato una importante lussazione della spalla sinistra. I nuovi accertamenti effettuati in mattinata hanno riscontrato un’uscita dell’osso che forma la punta della spalla (Acromion) e il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni.

Al 30’ del secondo tempo, è arrivato invece l'infortunio per Gianmarco Cardini. Il difensore del 1998 (ieri spostato a centrocampo) è caduto male sul terreno di gioco. Questa volta Cardini è stato soccorso in barella perché impossibilitato nell'alzarsi da solo. L'esito degli esami strumentali arrivato nel prime ore di oggi hanno riscontrato una frattura composta della clavicola destra. Il giocatore giallonero in mattinata è stato sottoposto a bendaggio e dovrà mantenere la fasciatura per cinque settimane prima di ulteriori controlli per iniziare la riabilitazione.