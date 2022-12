Bf Sport, tornano Andrea Antonacci ed Emanuele Cianetti. Il bomber: «Felice di vestire ancora questa maglia»

RIETI - Torna in casa Bf Sport Andrea Antonacci. Un grande ex per i gialloneri, grazie anche alla prima punta i reatini hanno raggiunto la tanto sognata Promozione. Antonacci in Prima categoria aveva siglato ben 21 reti con dieci gare in meno. Nelle ultime stagioni ha vestito la maglia dell’Alba Sant’Elia, Poggio San Lorenzo e Poggio Fidoni. Il classe 1990 non giocava in Promozione da cinque anni, nella stagione 2017-2018 a Cantalice.

«Sono molto felice di tornare a vestire questa maglia - afferma il bomber - Ci siamo lasciati dopo la vittoria del campionato e voglio giocare quella Promozione raggiunta sul campo. Tornare in Promozione per me vuol dire essere ripagato di tutte i sacrifici e l’impegno che metto in mezzo al terreno di gioco. Speriamo di raggiungere la salvezza il prima possibile».

Insieme ad Antonacci, la scorsa settimana si è aggiunto al gruppo anche Emanuele Cianetti. Centrocampista 1988, dopo una breve parentesi in casa Amatrice torna a vestire la maglia della Bf Sport. Anche lui un grande ex.