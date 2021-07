La Bf Sport punta su un tecnico di esperienza: arriva Fabio Gentili. «Qui ambizione ed entusiasmo»

Venerdì 9 Luglio 2021, 12:05

RIETI - La Bf Sport, sempre tramite i suo profilo Facebook, svela il volto del suo nuovo tecnico: è Fabio Gentili che prendere il posto di Roberto Pompili.

Sabino nato nel ‘77, ha oltre vent’anni di carriera alla spalle nel mondo del calcio. Dal 2009, anno del suo ritiro da calciatore, ha vestito molte maglie come tecnico. Tra le tante si ricordano quelle del Crecas Città di Palombara in Eccellenza dove è stato successivamente esonerato, La Sabina sempre in Eccellenza dove si è poi dimesso e negli ultimi anni anche nel Rieti dove ha guidato l’under 15.

Queste le sue parole da giallonero: «Sono felice della scelta fatta, sono rimasto colpito dall'entusiasmo di questa giovane ma ambiziosa società. Proverò a dare il mio contributo per crescere e strutturarsi in una città importante come Rieti. Mi preme ringraziare in primis la dirigenza della BF Sport Rieti per la fiducia accordatami, ma anche tutte le società che mi avevano contattato e proposto un incarico per la prossima stagione»

Una figura di esperienza nella panchina della Bf Sport che si prepara ad un campionato con grandi ambizioni.