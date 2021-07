Primo colpo della Bf Sport: ingaggiato l'attaccante Giulio Pangallozzi

Giovedì 8 Luglio 2021, 18:51 - Ultimo aggiornamento: 18:55

RIETI - La Promozione reatina scalda i motori dopo mesi di inattività causa Covid. Escono già le prime bombe di mercato sul fronte giocatori, mentre sono ore decisive per il nuovo tecnico dopo il saluto a Roberto Pompili.

La prima a lanciare la sfida alla dirette concorrenti è la Bf Sport. I gialloneri ufficializzano sulla loro pagina Facebook l’arrivo di uno dei volti più noti della Promozione laziale: lui è Giulio Pangallozzi.



Attaccante di esperienza è capace di fare la differenza nella categoria conosce molto bene il girone B. Il mancino classe 1994 negli ultimi anni ha vestito le maglie di Vicovaro e Fiano Romano, due formazioni che hanno sempre lottato per i vertici della classifica della Promozione, senza dimenticare le stagioni in Eccellenza con Crecas e La Sabina.

I ragazzi della Bf Sport ricordano bene il 29 settembre del 2019 al Gudini: il fantasista Giulio Pangallozzi, allora con la maglia del Fiano Romano, realizzò una tripletta ai gialloneri quando sulla panchina c’era ancora Gianluca Fabiani.

Come negli anni passati, Pangallozzi non vuole essere da meno e punterà le prima posizioni anche con i reatini. Era da anni che non si vedeva un attaccante del suo spessore in una squadra del Reatino.