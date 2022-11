Bf Sport, pesante ko in trasferta: Athletic Soccer vince 4-1. Zepponi: «Dobbiamo fare di più»

RIETI - La Bf Sport va ko ancora in trasferta: l’Athletic Soccer Academy passa 4-1. Dopo un’ottimo avvio di stagione, calano le prestazioni dei gialloneri. Solo due i punti raccolti nelle ultime quattro uscite. Fanno pensare le nove reti subite nelle ultime due trasferte. La posizione di classifica non è critica, nonostante gli ultimi risultati i reatini mantengono in sesto posto.

La gara

Bf Sport che scende in campo con assenze importanti: fuori Tolomei, Cardini e Ciaramelletti.

Partono bene gli ospiti con due occasioni nel primo quarto d’ora poi il vantaggio dei padroni di casa grazie ad uno splendido gol dalla distanza. Termina 0-1 la prima frazione.

Nella ripresa ripartono bene i romani che fanno 0-2 al 2’. La Bf Sport tiene botta e al 30’ un eurogol di Loreti rimette la gara sui giusti binari. 5’ più tardi un forte difensivo porta il 3-1 che taglia le gambe ai gialloneri che subiscono anche il poker intorno al 40’.

Le parole del vicepresidente Matteo Zepponi

«Dobbiamo fare sicuramente di più, le assenze sono importanti ma c’è tanto da lavorare. Non eravamo forti nelle prime tre giornate e non siamo scarsi adesso. Siamo partiti con obiettivi di salvezza e dobbiamo rispettare questo percorso».