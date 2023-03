Bf Sport, brutto scivolone al Gudini: passa l'Athletic 0-1. Battisti: «Meritavamo almeno il pari»

RIETI - Amara sconfitta per la Bf Sport: al Gudini passa l’Athletic Soccer Academy 0-1. Risultato che costa ai gialloneri nuovamente l’ingresso nella zona playout. I reatini non perdevano dal 15 gennaio, si interrompe la striscia di sette risultati utili consecutivi.

La gara

Gialloneri che si presentano senza gli squalificati Cardini, Grillo, Di Marco e Antonacci. Tolomei ancora out. Tante le assenze importanti.

Pronti via, 10’ e l’Athletic Soccer è in vantaggio: sugli sviluppi di un corner i romani passano 0-1. Nulla da registrare per i restanti minuti del primo tempo con gli ospiti che si chiudono dietro e la Bf Sporr fa difficoltà a trovare gli spazi.

Nella ripresa padroni di casa che alzano il baricentro. Mohamed ha due occasione ma la sfera non vuole entrare. Poco più tardi a Grassi viene annullato un gol per fuorigioco molto discusso dai gialloneri. Bf Sport che spinge forte e recrimina un calcio di rigore su Mohamed che viene atterrato in area ma per il direttore di fare non c’è nulla. A 10’ dal termina si registra una traversa colpita dall’Athletic.

Le dichiarazioni del tecnico Raffaele Battisti

«Partita a senso unico, i ragazzi hanno dato tutto contro una squadra che si è messa dietro dopo il gol. Meritavamo sicuramente il pari. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché la prestazione c’è stata».