IL DG TONINO CIARAMELLETTI

Ultimo aggiornamento: 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo aver definito lo staff tecnico e a breve anche gli ultimi giocatori (in vista anche Cristian Ciarameletti, ex Pomezia e Sora, figlio di Tonino) a disposizione del tecnico Costantino Fabiani, la società Bf Sport fa il punto sull’aspetto dirigenziale. Al momento sono stati definiti l’amministratore delegato, Federico Savi, e il direttore generale Tonino Ciaramelletti. Nessuna firma ufficiale sulle cariche prima dell'insediamento del nuovo presidente che potrebbe essere Fabrizio Di Vittorio. Il commercialista ed ex consigliere comunale eletto a Rieti nelle fila del centrodestra, ora all'estero, ha ricevuto la proposta e ci starebbe pensando. Ma prima di mettere nero su bianco si aspetta il suo ritorno. Quindi tutto sarà definito prima dell'inizio del campionato previsto per l'8 settembre.«Al momento stiamo ragionando su vari aspetti a livello societario - afferma Savi - non sono l’unico a prendere le decisioni. Faccio proposte che sono messe al vaglio degli altri membri della società. Io, Giorgio Trevisani e Tonino Ciaramelletti abbiamo piena fiducia nel direttore di Gianluca Fabiani, dello staff che ha creato e dei giocatori che ha portato. Il progetto è quello di rivalutare i giocatori locali, di Rieti e provincia e Costantino Fabiani sta facendo un ottimo lavoro. Adesso che abbiamo definito la parte staff e giocatori, stiamo cercando di sistemare la parte societaria che è quella più difficile. Abbiamo progetti in atto ma dobbiamo parlare con alcuni aziende e per il momento non ci sbilanciamo».«Al momento nulla di ufficiale. Abbiamo fatto la proposta al commercialista Fabrizio Di Vittorio. Dobbiamo parlarci quando torna dalla vacanza. Siamo fiduciosi ma vedremo».«Presto partirà la campagna abbonamenti, al momento stiamo studiando questo aspetto e capire le formule che potrebbero attrarre le persone. Molto probabilmente questa campagna avrà il nome di “adotta un Babadook"».«Stiamo svolgendo un lavoro professionale. Tutti i punti a oggi sono stati rispettati e sia da parte del mister che da parte del suo staff c’è serietà. abbiamo piena fiducia in loro e nei ragazzi che, nonostante siano molto giovani, hanno la possibilità di crescere insieme a figure di esperienza. Stiamo portando avanti un progetto iniziato la scorsa stagione e a giorni ci saranno new entry a livello societario».