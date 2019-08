Ultimo aggiornamento: 10:20

RIETI - Bf Sport inizia il countdown per l’inizio della preparazione, manca poco al 5 agosto. I ragazzi ci sono ma novità e conferme escono fuori dal cilindro del ds Gianluca Fabiani.«Abbiamo confermato Marco Panitti della scorsa stagione mentre le altre novità sono Maurizio Tomassetti, un giovane centrocampista classe 2002 e Daniele Alesse, un portiere del ’99. Nei prossimi giorni cercheremo di concludere per altri giocatori».«Probabilmente a Santa Susanna ma al momento non ne siamo certi».«Tra fine mese e metà di settembre dovrebbe esserci quale novità, vedremo nei prossimi giorni».«Buone, la società si è mossa bene e il direttore è bravo. Sono molto contento degli acquisti che abbiamo fatto, tutti i giocatori che avevo scelto sono arrivati a parte uno che prenderà una strada diversa».«Ci alleneremo tutti i giorni fino al 14, stiamo pensando anche a delle amichevoli ma vedremo nei prossimi giorni. Prima di fare amichevoli bisogna assemblare il gruppo, allenarci e poi svolgere amichevoli. Se non sono ben programmate c'è il rischio di farci male».«È normale che in preparazione saremo molti come giusto che sia, la società li mette a disposizione e io farò le scelte. Sono un allenatore che spiega molto e dovranno capirmi. Ho fatto già una cena a casa mia proprio per tessere le linee per la prossima stagione e per amalgamare il gruppo. Abbiamo parlato dello staff, degli obiettivi e lunedì si partirà con determinazione fin dall’ingresso in campo. Dobbiamo sfruttare ogni momento perché ci alleneremo una volta a giorno a causa di impegni lavorativi. Qui si vive di lavoro e non di calcio».