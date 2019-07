Ultimo aggiornamento: 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’ultimo ingaggio della neopromossa Bf Sport porta il nome di Samuele Di Casimirro. Il giovanissimo classe 2001, precedentemente accostato alla formazione reatina, ha firmato il contratto che lo lega ai Babadook nella prossima stagione. Il 18enne terzino, che ha militato nell'Alba Sant’Elia e e nel Rieti, sarà a disposizione di mister Costantino Fabiani già dal 5 agosto (data di inizio preparazione).Le novità non terminano qui. Il ds Gianluca Fabiani ha annunciato il nuovo staff tecnico che guiderà la squadra durante il primo anno in Promozione: «Oltre al mister Costantino, le novità mettono in campo Enrico Festuccia un ex giocatore del Rieti negli anni ’80-’90 (soprannominato il Pantera) sarà il secondo allenatore, il braccio destro di Costantino. Manuel Fusacchia sarà il nostro preparatore atletico, è molto preparato. Alessandro Lucandri il preparatore dei portieri ed infine abbiamo trovato l’accordo per la collaborazione medica con lo studio medico Aleandri del dottor Corsetti».