Bf Sport ko 3-1 con la juniores del Fiano. Battisti: «Bene l'impegno». Settimana decisiva per i giocatori in prova

RIETI - Termina con una sconfitta la seconda amichevole stagionale della Bf Sport: 3-1 in favore della juniores del Fiano Romano. Il test, andato in scena sabato pomeriggio, si è disputato con tre tempi da trenta minuti. In gol per i gialloneri solo Cioffi. Altra amichevole in programma domenica, 11 settembre, alle 11 in casa del Real Testaccio (Prima categoria).

Le impressioni di mister Raffaele Battisti

«Sto prendendo queste amichevoli per conoscere bene tutti i ragazzi - afferma Battisti - Ho chiesto di poter fare tre tempi da 30 minuti per mettere in campo diverse formazioni e tutti i giovani che ho in rosa. Sono contento per l’impegno ma c’è tanto da lavorare. C’è da aver pazienza, dobbiamo far crescere questi ragazzi. Chi sarà più sveglio e volenteroso nell’appendere il mio pensiero sicuramente partita avvantaggiato. La preparazione procede bene, stiamo facendo un buon lavoro fisico. Qualcuno sta risentendo un po’ dei carichi di lavoro ma è normale. Ora faremo un’altra settimana intensa di lavoro, in questa osserveremo chi dei ragazzi in prova tenere e chi mandar via. I ragazzi si stanno applicando, durante la preparazione mi sto preoccupando di mettere al meglio l’aspetto fisico, durante le settimane normali poi andremo a curare quello tattico».