Poggio Mirteto vince il derby sul campo della Bf Sport e la scavalca: decide un gol di Luciani (0-1)

RIETI - Al Gudini il Poggio Mirteto si prende il derby con la Bf Sport: Mirko Luciani sigla il gol del successo (0-1) nel corso del primo tempo. Nella ripresa solo Bf Sport che non riesce però a trovare il pareggio. I mirtensi volano al terzo posto superando proprio i reatini che scendono in sesta posizione con una gara in meno.

Il primo tempo

Primo tempo in parziale equilibrio, meglio il Poggio Mirteto che si dimostra più attento e composto. Intorno al 25’ annullato un gol per fuorigioco a Cioffi. Pochi giri di lancette e al 28’ arriva il vantaggio dei mirtensi: ottima visione di gioco di Fiori che imbuca Luciani e davanti a Pezzotti riesce portare i suoi sullo 0-1. I gialloneri non si abbassano e su finire di primo tempo Casciani vede Cioffi in area che sfiora la rete del pareggio.

La ripresa

Ripresa più viva e Bf Sport che si fa avanti a testa alta. Intorno al 10’ Cardini innesca Cioffi che di testa sotto porta è poco preciso. Cardini in forma, esce poco dopo. Gialloneri ancora in avanti: al 15’ Cavallari da corner serve Ciaramelletti che appoggia a Pangallozzi, il neo entrato conclude sull’estremo difensore mirtense poi Grillo sulla respinta calcia fuori. Poco più tardi ancora in avanti la Bf Sport: clamoroso errore di Pangallozzi che tu a tu per tu con Luciani fallisce la rete del pareggio. Intorno al 20’ si riporta in avanti il Poggio Mirteto, i reatini si salvano grazie a due parate di Pezzotti. Partita sempre più movimentata: al 22’ espulso Gasperini che con una gomitata colpisce Cavallari. Al 30’ ampie proteste per ha conclusione di Cioffi che viene salvata sulla linea. Sulle proteste viene espulso Grifoni, il segretario della Bf Sport. Sul Finale ci prova anche Morelli ad un passo dal pareggio. Nel recupero sugli sviluppi di un corner, Grillo di testa spara sopra alla traversa.

Le dichiarazioni

Il ds Simone Perotti: «Abbiamo svolto una buona prestazione ma non siamo riusciti a trovare il gol del pareggio che meritavamo. È un momento più difficile ma dobbiamo tenere il passo e risollevarci».

Il ds Alessandro Pieroncini: «I ragazzi hanno fatto un'altra grande prestazione. La squadra è stata eccezionale, il nostro portiere Luciani ci ha tenuto in vita. Siamo stati superlativi nel colpire nel momento giusto e nel tenere botta nei momenti difficili. Grandissimi punti contro una buonissima squadra. Chiudiamo il girone di andata molto bene, siamo tutti soddisfatti».

Il tabellino

Bf Sport: Pezzotti, Cardini, Floridi, Grifoni, Grillo, Ciaramelletti, Poddesu, Cioffi, Cavallari, Sestili. A disp. Caprioli, Chinzari, Mostarda, Gonzalez, Morelli, Pangallozzi. All. Fabio Gentili

Poggio Mirteto: V. Luciani, Polidori, Masci, Fiori, Gasperini, Mamarang, Bonifazi, Galletti, Marcelli, Nobili, M.Luciani. A disp. Murante, Delle Monache, Costantini, Cacchiani, Avenali, Leti, Crudi, Diamanti, Marchesani. All. Antonio Domenici

Arbitro:Elia di Ostia Lido (Alfieri e Agostino)

Reti: 28’ pt M. Luciani

Note: espulso Gasperini per fallo su Cavallari e il segretario della Bf Sport per proteste.