Al Gudini Passo Corese blocca sull'1-1 la Bf Sport che resta in vetta. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Al Gudini termina 1-1 il derby fra Bf Sport e Passo Corese. Padroni di casa che terminano la striscia di vittorie consecutive. Sabini che agguantano un punto con cattiveria. Bf Sport che resta in vetta insieme al Poggio Mirteto.

La gara

Il Gudini torna ad assaggiare aria di derby: da un lato la Bf Sport padrone di casa, dall’altro il Passo Corese. Gialloneri a punteggio pieno con tre successi nelle prime tre gare, bianconeri a tre punti grazie alla vittoria nella prima uscita ma vengono da due ko.

Primi minuti a tinte giallonere: due angoli in 10’ e padroni di casa che si riversano nell’area del Passo Corese andavo molto vicini al gol. L’occasione più nitida arriva con Di Marco che spedisce sopra la traversa in un rigore in movimento. Il più pericolo dei sabini è De Paola che impegna più volte Brunetti. Al 23’ occasione Passo Corese: su corner, la sfera arriva a Palmarucci che a pochi centimetri dalla porta spedisce a lato. Le occasioni più pericolose da entrambi i fronti arrivano da calcio d’angolo. Al 31’ Cioffi di testa su corner trova un ottima risposta di Di Maulo. Per i padroni di casa il più pericoloso è Cardini ma le sue incursioni non portano le rete voluta. Termina a reti inviolate la prima frazione.

La ripresa

Passo Corese subito pericoloso su corner e con Scancella che impegna Brunetti. Al 12’ una punizione dalla mediana anche molto lenta, arriva sulla testa di Delicato che fa 0-1. Bf Sport che resta in partita. Al 19’ azione manovrata alla perfezione: Grillo lancia a Cioffi che appoggia in area per Sestili che fa 1-1 ringraziando la fiducia del mister. Al 24’ su cross di Cioffi, la sfera arriva a Ciaramelletti che dal limite sfiora il palo. Al 27’ un grandissimo Cioffi, prima supera due avversari poi conclude in rete colpendo il palo interno, il nove giallonero ad un passo dalla rete. Al 31’ Brunetti lascia la palla a Sciommeri, nell’intento di recuperarla abbatte l’attaccante bianconero. Per il direttore è rigore: dal dischetto De Paola calcia alto. A 2’ dal termine espulso Manfredi per doppia ammonizione.



Le dichiarazioni

Raffaele Battisti, tecnico Bf Sport

«Dovevamo buttare giù il muro sin dai primi minuti e non l’abbiamo fatto. La partita è rimasta in equilibrio fino alla fine è abbiamo anche rischiato di perdere. Il gioco c’è ma le occasioni meno, soprattutto nel primo tempo dove dovevamo concretizzare di più. Dobbiamo stare più attenti e avere quella cattiveria che ti permette di vincere anche queste partite. In settimana lavoraremo umili e con serenità per preparare la prossima partita».



Pietro Vecchiotti, tecnico Passo Corese

«Un punto meritato e dedicato a tutti i ragazzi. Stiamo costruendo un gruppo da zero e ci stiamo riuscendo. Sapevamo i punti di forza della loro squadra, in settimana ci abbiamo lavorato. Ci hanno lasciato anche di più di quello che mi aspettavo e abbiamo raccolto il possibile. Il pareggio giusto».

Il tabellino

Bf Sport: A. Brunetti, Mostarda (1’st Floridi), Cardini(10’st Casciani), Tolomei, Brucchietti, Grillo, Bangoura (10’st Battisti), Loreto, Cioffi, Ciaramelletti, Di Marco(10’st Sestili). A disp. M.Brunetti, Manna, Leonetti, Fagiolo, Sgavicchia. All. Raffaele Battisti

Passo Corese: Di Maulo, Salvatori, Scancella, Mandolini(36’st Fratta), Palmarucci, Mirt (19’pt Patras), Delicato(26’st Strazieri), Manfredi, Sciommeri, De Paola(45’st De Ioannon), Cipriani(24’ st Parrella). A disp. Serpietri, Fratta, Tiberi, Silvi, Romagnoli. All. Pietro Vecchiotti

Arbitro: Gilardi di Tivoli (Caprari e Matteucci)

Reti: 12’ st Delicato, 19’ st Sestili

Note. Espulso Manfredi (P) per doppia ammonizione. Ammoniti: Tolomei, Brunetti, Sestili (B), Sciommeri, Salvatori (P). Recupero: 0’ pt- 5’ st. Angoli: 7-4