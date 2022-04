L'uno-due della Bf Sport stende il Passo Corese: al Gudini finisce 2-0. Tabellino, commenti e foto

RIETI - La Bf Sport chiude la settimana perfetta: al Gudini i gialloneri battono la capolista Passo Corese 2-0. Succede tutto nel finale, la chiudono Tolomei e Cavallari. La coresina tiene la vetta ma le avversarie accorciano.

Il primo tempo

Esce il sole sul Gudini nel tanto atteso derby tra Bf Sport e Passo Corese. I padroni di casa cercano la vittoria per accorciare le distanze dalla capolista, per quest’ultima è una gara fondamentale per il rush finale. Bf sport senza gli infortunati Ciaramelletti, Floridi, Cardini, Pangallozzi e Grifoni. Per il Passo Corese assente solo lo squalificato Mechelli. Benigni recupera Palma da un leggero risentimento muscolare.

Coresina che batte il calcio d’inizio. Meglio il Passo Corese nel primo quarto d’ora ma Bf Sport che cresce col passare dei minuti. La prima metà del primo tempo non vede impegnati nessuno dei due rispettivi portieri. Al 23’ Morelli dopo una cavalcata sulla fascia si infortuna costringendo i padroni di casa al primo cambio. Il giovane viene trasportato in barella fuori dal rettangolo di gioco. Si presume leggero stiramento. L’occasione più nitida del match arriva solo al 43’: lancio lungo sui piedi di Cavallari che stoppa perfettamente a pochi passi da Somma. Il capitano dei gialloneri si fa ipnotizzare lanciando sopra la traversa divorandosi il gol dell’1-0.

La ripresa

Out Cioffi per la seconda frazione di gioco, anche per lui un risentimento muscolare che lo costringe a lasciare il campo. Al suo posto Salvi che va ad occupare il centrocampo dei padroni di casa. In attacco Cavallari si posiziona punta. Poche le occasioni anche nella ripresa ma le migliori arrivano sui piedi di Cavallari: al 32’ dal limite sfiora il palo alla destra di Somma. Bf sport che tiene il pallino del gioco e al 34’ ha la meglio: Tolomei dai venti metri sblocca la gara mettendosi la squadra sulle spalle. Passano tre minuti e la Bf raddoppia: Tolomei lancia Cavallari, il numero dieci addomestica, salta Somma fuori dai pali e dai trenta metri appoggia in rete.

Le dichiarazioni

La Bf Sport continua il silenzio stampa.

Il tecnico Fabrizio Benigni: «La Bf Sport ha fatto la partita della vita, ha lottato fino alla morte, duri e cattivi su ogni pallone. Dobbiamo capire che tutti ci affronteranno così e dobbiamo dare di più. Ci aspettano partite difficili».

Il tabellino

Bf Sport: Pezzotti, Morelli(26’pt Chinzari), Casciani, Severoni, Grillo, Amoroso, Tolomei(45’st Mostarda), Poddesu(39’st Gonzalez), Cioffi(1’st Salvi), Cavallari, Sestili(40’st A.Caprioli). A disp. S.Caprioli. All. Fabio Gentili

Passo Corese: Somma, Scancella, Palmarucci(21’st Varsalona), Pecorari, Manna, Sinibaldi, Ubertini(28’st Mocerino), Filippi, Palma, Proietti, Italiano(12’st Barbetti). A disp. Pesci,Alessandrini, De Palma, D’Ippolito, Graf, Scagnoli. All. Fabrizio Benigni

Arbitro: Prencipe di Tivoli (Di Giacomo e Iannone)

Reti: 34’ st Tolomei, 37’ st Cavallari

Note. Ammoniti: Severoni,Grillo,Amoroso,Salvi (B)Palma,Manna, mister Fabrizio Benigni (P) Angoli: 4-4 Recupero: 1’pt- 4’st Circa 100 spettatori