Bf Sport, due punti persi: non basta Cavallari, è 2-2 col Guidonia. Foto. Il ds Perotti: «C'è rammarico»

RIETI - La Bf sport non trova il successo: 2 a 2 che resta amaro per i gialloneri. Cavallari non basta per i tre punti, il Guidonia rimonta per due volte. Nel finale reatini anche in dieci.

Il primo tempo

Presenti al match il tecnico del Rieti Alessandro Boccolini insieme al suo staff. Tra il pubblico anche gli amarantocelesti Tirelli e Marcheggiani. La Bf sport cerca la quarta vittoria consecutiva, il Guidonia il primo successo stagionale.

Pronti via e già nei primi 20’ arrivano due occasioni per parte: per i gialloneri da fuori area ci provano Severoni e Poddesu. Per gli ospiti Achilli è il più pericoloso. Ciaramelletti out al 17’ per un infortunio alla caviglia, al suo posto subentra Grifoni. Vantaggio Bf Sport: al 27’ incursione di Floridi sulla fascia destra che entra dentro l’area calciando sull’estremo difensore ospite, su ribattuta ci arriva prima Sestili ma la mette dentro Cavallari su un'ulteriore ribattuta. Neanche il tempo di assimilare il vantaggio che arriva il pareggio del Guidonia: al 32’ Cioffi sfrutta un errore difensivo per portare i suoi sull’1-1. Rischia il vantaggio il Guidonia, Achilli sfiora il palo in un rigore in movimento. Tante occasioni da entrambe le parti. Cavallari e Pangallozzi si divorano il vantaggio dall’interno dell’area di rigore. Nel primo tempo protagonisti i numerosi falli e cartelli.

La ripresa

Passano 15’ per tornare di nuovo in vantaggio: il capitano Manuel Cavallari sigla la sua doppietta personale, su punizione dal limite trova l’angolo giusto per battere Morgante. La Bf Sport non riesce a tenere saldo il risultato: al 19’ ancora Cioffi porta il match in equilibrio dopo un cross in area. Anche la ripresa è segnata da numerosi cartellini gialli. Al 42’ espulso Floridi per doppio giallo e nei minuti finali la Bf Sport prosegue in inferiorità numerica.

Le dichiarazioni

Il ds Simone Perotti

«C’è sicuramente rammarico per il risultato.Dovevamo fare risultato ma così non è stato. Loro non meritano sicuramente l’ultimo posto del girone, sono molto forti fisicamente ma abbiamo concesso troppo. Di buono c’è un altro risultato positivo che si aggiunge alla tre vittorie precedenti. È un campionato difficile, dobbiamo ragionare partita dopo partita».

Il tabellino

Bf Sport: Pezzotti, Floridi, Casciani (21’ st Cardini), Severoni, Grillo, Amoroso, Ciaramelletti (17’ pt Grifoni), Poddesu (21’ st Gonzalez), Pangallozzi, Cavallari (36’ st Dionisi), Sestili (9’ st Morelli). A disp. Colazo, De Santis, Salvi. All. Fabio Gentili

Guidonia: Morgante, Ciampini, Montanari, Fillioli, Fenili, Fabiani, Cecchini (20’ st Neroni), Procaccianti, Cioffi (45’ st Stella), Achilli, Parisi. A disp. D’Ippolito, Cacchioni, Callelari, Deodati, Faraoni, Mallients, Di Rienzo. All. Paolo Mariani

Arbitro: Burattini di Roma1 (Viziru e Raganelli)

Reti: 27’ pt e 15’ st Cavallari, 32’ pt e 19’ st Cioffi

Note. Espulso al 42' st Floridi per doppia ammonizione. Ammoniti: Grifoni, Poddesu, Severoni, Gonzalez (B), Cecchini, Cioffi, Procaccianti, Ciampini, Achilli(G). Angoli:3-2. Recupero: 2’ pt- 3’ st