Bf Sport vede svanire la vittoria nel recupero: 2-2 col Futbol Montesacro. Pompili: «Peccato». Tabellino, commenti e foto

RIETI - Ancora un punto per la Bf Sport. Nel debutto tra le mura del Gudini termina 2-2 contro il Futbol Montesacro. Match sostanzialmente in equilibrio tra due squadre alla pari con un finale emozionante.

Il match

Pronti via, superato il primo quarto d’ora durante il quale entrambe le compagini pensano a studiarsi tatticamente, entra in scena la Bf Sport: Cavallari, Monaco e Alessandrini sfiorano il gol del meritato vantaggio per quello visto nei primi 20 minuti. Superata la metà della prima frazione di gioco il Futbol prende campo: Grimi svirgola un tiro che finisce sul fondo poi lo stesso numero 11, 3’ più tardi, segna il gol del vantaggio: al 28’ sugli sviluppi di un corner, palla al limite dell’area che finisce alle spalle di Pezzotti. Per i restanti minuti del primo tempo ci provano Monaco e Alessandrini su punizione.

Più occasioni nella ripresa su entrambi i fronti ma sono i padroni di casa ad avere la meglio: al 11’ Matteo Piras sigla il gol del pareggio dopo uno schema su punizione. Gara in parità e Futbol che si porta in avanti con le conclusioni di Salvadore e Caldarelli. I reatini ci provano con Tolomei che al 27’ colpisce il palo. Al 30’ il Futbol alza il baricentro andando spesso vicino al gol con Porcarelli. Intorno al 40’ esce il neoentrato Giacani per un risentimento muscolare, al suo posto entra Cardini che a solo un minuto dal suo ingresso serve una palla al limite a Tolomei che sigla il gol del 2-1. Al terzo dei 5’ di recupero il Futbol riporta il match in equilibrio: Mazzoli da fuori area approfitta di una svista difensiva. Al triplice fischio è 2-2 ma negli istanti finali il Futbol non trova il gol del vantaggio grazie a Pezzotti che salva il risultato.

Il commento

Le parole del tecnico Roberto Pompili: «Risultato ancora una volta giusto anche se a dir la verità abbiamo giocato male. Loro hanno approcciato la gara meglio di noi. L’unica giustificazione è la condizione fisica che non è ancora al massimo ma siamo riusciti a lottare fino alla fine. Il rammarico è il gol a cinque minuti dal termine. Giocando male potevamo lo stesso portare a casa i tre punti e non l’abbiamo fatto. Doveva esserci una spinta morale, dovevamo mettere il massimo nei minuti finali ma hanno pareggiato nel recupero».

Il tabellino

Bf Sport: Pezzotti, Di Loreto, Mostarda, Salvi, Tolomei, De Gennaro, Alessandrini, M.Piras, Monaco, Cavallari, L. Piras. A Disp. Santucci, Fosso, Casciani, Grillo, Cianetti, De Santis, Floridi, Cardini, Giacani. All. Roberto Pompili

Futbol Montesacro: Oliva, Zaza, Altamura, Greco, Salvadore, Ruggiero, Scarafile, Soldano, Tempestili, Caldarelli, Grimi. A disp. De Simone, Sterpetti, Mastromauro, Tassone, Salerno, Tedesco, Morelli, Porcacelli, Mazzoli. All. Nicola Antognetti

Arbitro: Sambuchi di Tivoli (Menicazzi di Viterbo e Romiti di Viterbo)

Reti: Grimi al 28’ pt, M.Piras al 11’ st, Tolomei al 40’ st, Mazzoli al 47’ st.

Note: ammoniti Mostarda, Floridi, Giacani, Di Loreto (B), Caldarelli (F); recupero: 1’-5’; angoli: 2-3

