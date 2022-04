Bf Sport, niente semifinale di Coppa: al Gudini passa Fonte Meravigliosa 4-0. «Non si può perdere così in casa»

RIETI - La Bf Sport esce ai quarti di Coppa: al Gudini termina 4-0 in favore del Fonte Meravigliosa che andrà in semifinale. Risultato che di certo nessuno si aspettava. Ora testa al campionato.

Il primo tempo

Bf Sport che si presenta senza Amoroso squalificato e Morelli infortunato. Torna in rosa Pangallozzi dopo un mese e mezzo di infortunio. Mister Gentili, con gli undici quasi al completo, carica i ragazzi, il club vuole la semifinale.

Squadre aperte e rischi su entrambi i fronti. Dopo una conclusione di Casciani recuperata da un difensore avversario a pochi passi dalla linea, su ripartenza qualche errore difensivo di troppo costa caro alla Bf Sport: al 7’ Facchini su assist di Magini sigla l’1-0. Ampie proteste dei padroni di casa per un fallo a centrocampo non fischiato, tra le proteste viene ammonito Cavallari. Pochi minuti dopo proprio il capitano si divora il gol del pari: partito sulla linea del fuorigioco si ritrova davanti Verdat che ipnotizza Cavallari. Più tardi altre proteste dei padroni di casa per un fallo su Cioffi in area dell’estremo difensore ospite. Bf che dopo il gol abbassa il ritmo, gli ospiti salgono e al 27’ arriva il raddoppio: al 3’ su cross Pavanelli fa 2-0. La Bf Sport vede tutto nero: al 38’ Scarsella dal limite trova l’angolo più lontano di Pezzotti per il 3-0.

La ripresa

La Bf Sport entra in campo col piglio giusto, tiene il pallino del gioco per 10’ poi colpiscono di nuovo gli ospiti: su un errore difensivo errore difensivo recupera la sfera Manganaro che appoggia per Scarsella, il numero nove a due passi dalla porta fa 4-0. Ritmi più bassi nella ripresa fonte di perdite di tempo della squadra ospite. Tante le proteste dei reatini su molto decisioni arbitrali e numerosi i cartellini gialli ai danni dei gialloneri.

Le dichiarazioni

«Chiaramente facciamo i complimenti alla squadra avversaria per la vittoria e il passaggio del turno - affermano il presidente Andrea Cardinali e il vicepresidente Matteo Zepponi - Quello che non si può accettare è perdere così in casa, soprattutto con questo risultato. La partita è stata anche condizionata dalla terna arbitrale, ma non dev’essere un alibi, perché quando si gioca in casa non si può perdere così»

Il tabellino

Bf Sport: Pezzotti, Floridi (1’ st Chinzari), Casciani (5’ st Cardini), Severoni, Salvi (13’ st Gonzalez), Grillo, Ciaramelletti (30’st Tolomei), Poddesu (5’st Grifoni), Cioffi, Cavallari, Sestili. A disp. Caprioli, Mostarda, Pangallozzi. All. Fabio Gentili

Fonte Meravigliosa: Verdat, Fabiano (22’st Taroli), Pavanelli, Maresca, Caruso, Clementi, Magini, Facchini (34’ st Straniero), Scarsella (39’ st Vender), Manganaro (25’ st Ramundo), Sperati (37’ st Bruziches). A disp. Donati, Bonifaci, Belhassen, Taroni. All. Giorgio Vesprini

Arbitro: Zangrilli di Frosinone (Pernarella e Fattori)

Reti: 7’ pt Facchini, 27’ pt Pavanelli, 38’ pt e 10’ st Scarsella

Note. Ammoniti: Cavallari, Tolomei, Salvi, Gonzalez, Cardini, Grifoni, Severoni (B); Maresca (F). Espulso Iachizzi, dirigente dei reatini, per proteste Recupero: 2’ pt- 4’ st. Angoli: 3-4.