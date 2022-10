La Bf Sport espugna Amatrice 2-0 e resta in vetta. Scintille in campo e sugli spalti. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Scintille in campo e sugli spalti per il derby reatino tra Amatrice e Bf Sport Rieti. La spuntano i reatini per 2-0, complici anche i due errori difensivi degli amatriciani. Una partita tesa e nervosa come ci si aspettava alla vigilia. I reatini restano in vetta a punteggio pieno.

Primo tempo

Prima frazione di gioco molto nervosa e frequentemente interrotta. L'Amatrice ha due ghiotte occasioni al 10' con Pezzotti che da fuori area colpisce la traversa e poi sulla successiva azione Maisto colpisce il palo. Il Bf Sport Rieti va in vantaggio al 17' con Cioffi che in area controlla di petto, elude i difensori amatriciani e conclude di potenza in rete. La partita prosegue senza particolari occasioni ed un finale di primo tempo con una mischia che coinvolge giocatori e dirigenti su un fallo. L'arbitro per evitare probemi fischia anzitempo la fine del primo tempo.

Secondo tempo

Nel secondo tempo arriva al 3' il 2-0 per il Bf: Di Francia in area tenta il rinvio in uscita ma colpisce Loreti che involontariamente la mette dentro. Al 7’ la punizione di Ciaramelletti trova pronto Pezzotti che devia sopra la traversa. Al 14’ il subentrato Colangeli prova da fuori ma trova pronto Brunetti. Tra il 15' e il 20' il nervosismo contagia anche gli spalti con urla e diverbi tra le tifoserie. L’arbitro interrompe la gara per un paio di minuti: per fortuna il pronto intervento dei Carabinieri della Stazione di Amatrice riesce a placare gli animi e non si arriva oltre le grida. La partita riprende ma le interruzioni dell’arbitro sono frequenti e poche le occasioni. Al 30’ un tiro di Cioffi respinto da Pezzotti e al 35’ Fiscaletti conclude di testa poco oltre la traversa. Gli animi si riaccendono fuori dal Tilesi nel post partita, ma anche qui la presenza dei Carabinieri evita di andare oltre calorosi scambi ad alta voce per un derby sicuramente di fuoco.

I commenti

«Siamo partiti bene, abbiamo preso un palo ed una traversa sullo 0-0 -commenta Angelone, mister dell’Amatrice- poi abbiamo preso l’ennesimo gol con la difesa schierata. Nel secondo abbiamo preso subito un altro gol su situazione simile e sul 2-0 abbiamo fatto confusione e ci siamo innervositi. Malgrado abbiamo preso campo ed avuto occasioni non siamo mai stati degni di impensierire il loro portiere. Peccato perché continuiamo a prendere questi gol evitabili che poi ogni volta condizionano la gara».

«Una partita combattuta - dichiara Battisti, mister della Bf Sport Rieti - sapevamo che potevamo soffrire sono partiti subito forte i ragazzi dell’Amatrice: abbiamo tenuto botta, siamo stati bravi a passare in vantaggio con una bella azione manovrata e poi i ragazzi hanno raddoppiato nel secondo tempo, subito su una palla su un rinvio forse anche un po' fortunoso ma Loreti ci ha creduto. Abbiamo sofferto fino alla fine ma credo che ai ragazzi non potessi chiedere di più: faccio i complimenti a tutti».

Il tabellino

Amatrice: Pezzotti A., Santarelli, Nobile, Fiscaletti, Cenfi (1’ st Colangeli), Di Francia, Campagna, Mancini (37’ st Amadio), Maisto, Cavallari (30’ st Pirozzi), Pezzotti M. A disp. Cingolani, Rendina, Pietrangeli, Maccioni, Gianfelice, Lippoli. All. Angelone.

Bf Sport Rieti: Brunetti A., Floridi, Cardini, Tolomei (22’ st Battisti), Brucchietti, Grillo (37’ st Mostarda), Bangoura (28’ st Manna), Loreti, Cioffi (49’ st Sestili), Ciaramelletti, Di Marco (28’ st Fagiolo). A disp. Brunetti M., Tomassetti, Leonetti, Sgavicchia. All. Battisti

Arbitro: Burattini di Roma 1 (Stazi Tivoli, Celli Roma 1).

Marcatori: 17' pt Cioffi, 3' st Loreti

Note. Ammoniti: Santarelli, Pezzotti M., Fiscaletti, Mancini (A), Tolomei, Floridi (BF)