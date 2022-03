Bf Sport centra il tris col Castrum Monterotondo: al Gudini è 2-0. Gentili: «Vittoria meritata»

RIETI - Al Gudini la Bf Sport incontra per la terza volta, tra campionato e Coppa, il Castrum Monterotondo e per la terza consecutiva strappa il successo: al Gudini termina 2-0 per i gialloneri. Poddesu e Cavallari tengono in alta quota i reatini.

La gara

Bf Sport che si presenta con numerose assenze: Cioffi squalificato, assenti per infortunio Grifoni, Pangallozzi, Morelli, Amoroso, Severoni. Durante la gara problemi muscolari per Ciaramelleti e Floridi che lasciano il campo.

Match che viene approcciato con cautela da entrambe le formazioni. Il Castrum lotta per le zone basse della classifica, i padroni casa per i piani alti. Nel corso del primo tempo qualche occasione per i padroni casa con Cavallari e Cardini ma il gol non arriva.

Nella ripresa parte forte la Bf Sport passando in vantaggio con Poddesu. Poi una brutta distorsione al ginocchio per Leonardo Fiore: il giocatore ospite è costretto a lasciare il campo molto dolorante. Poco dopo esce per un risentimento muscolare anche il reatino Ciaramelletti. Intorno alla mezz’ora Cavallari dal dischetto fa 2-0 e si abbassa il ritmo del match. Anche Floridi costretto a uscire per un risentimento muscolare.

Le dichiarazioni

Il tecnico giallonero Fabio Gentili: «Oggi era importante vincere perché abbiamo passato una settimana non semplice sotto il profilo delle assenze. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi, hanno lottato e ci hanno creduto fino all’ultimo secondo: abbiamo meritato questa vittoria. Ora voltiamo subito pagina e pensiamo al prossimo impegno contro il Guidonia».