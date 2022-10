Bf Sport, subito un colpo: Grifone Giallaverde ko 0-1, decide il 2004 Di Marco. Battisti: «Molto contenti»

RIETI - Vittoria in trasferta per la Bf Sport: termina 0-1 sul campo del Grifone Gialloverde. Tante le occasioni sprecate ma i reatini sono riusciti a strappare i tre punti grazie al gol del giovane Di Marco.

La gara

La Bf Sport scende in campo in casa del Grifone Gialloverde, novità del giorno B rispetto alla precedente stagione. A difendere la porta reatina è Alessio Brunetti, arrivato nel fine settimana e subito messo in campo da mister Battisti in attesa del ritorno di Mirko Brunetti previsto per novembre. Rosa più amplia rispetto alla Coppa con Tolomei e Loreti.

Partono molto bene gli ospiti: il protagonista dei primi 25’ è il classe 2004 Valerio Di Marco. Il ragazzo va vicinissimo al gol prima al 10’ poi al 15’. Al 23’ su cross di Ciaramelletti l’attaccante reatino mette in rete con un bel gol. Primo tempo dove i gialloneri gestiscono creando non pochi pericoli agli avversari.

Reatini più contratti nella ripresa. Rischiano qualcosa in più ma si difendono bene portando a casa il risultato.

Le dichiarazioni del tecnico Raffaele Battisti

«Siamo molto contenti, era importante partire con il piede giusto. Faccio i miei complimenti a Di Marco perché è riuscito a trovare il gol, il suo primo in Promozione e che ci ha regalato la vittoria».