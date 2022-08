Bf Sport sconfitta all'esordio a Terni. Battisti: «Nei prossimi giorni andremo a correggere quello che si può»

RIETI - La Bf Sport cede nel suo primo test stagionale: è terminato 5-2 il match andato in scena ieri sul campo del Terni Football Club (Promozione umbra). In gol solo Flavio Sestili, doppietta personale che dà le prime impressioni a mister e società.

I gialloneri sono scesi in campo dopo soli quattro giorni di preparazione, gambe pesanti e qualche assente hanno inciso sulla prestazione. Buon test comunque per mettere fiato e minuti nella gambe. Sabato alle 18 a Roma, l’amichevole con là juniores Élite del Fiano Romano.

Le parole di mister Raffaele Battisti

«Dopo quattro giorni di allenamenti non potevo chiedere molto ai ragazzi, l’importante è che si siano divertiti e che nessuno si è fatto male. Oggi non ho dato indicazioni, volevo capire come loro interpretano il gioco e piano piano andremo a correggere tutto quello che si può».