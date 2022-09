Coppa, Bf Sport cede 1-2 nell'andata all'Athletic Soccer Academy. I reatini reclamano per un rigore allo scadere

RIETI - La Bf Sport viene sconfitta alla prima uscita stagione: nell’andata de primo turno di Coppa Italia di Promozione passa di misura l’Athletic Soccer Accademy per 1-2. Al Gudini gli ospiti siglano due reti e rendono difficile il passaggio del turno per i reatini.

La gara

Padroni di casa che scendono in campo senza cinque giocatori che possono rientrare negli undici titolari. Assenti Brunetti, Casciani, Cioffi, Tolomei e Sgavicchia.

Gara con ritmi non troppo elevati nel corso del primo tempo. Passano in vantaggio gli ospiti nei minuti finali con un tiro forte sul qualche Castrucci, alla sua prima in Promozione, non può fare nulla.

Nella ripresa arriva il raddoppio degli ospiti. Una palla persa a centrocampo porta lo 0-2 ma la Bf Sport continua a crederci e nel finale arriva il gol del subentrato Sestili. Allo scadere i padroni di casa continuano ad attaccare e protestano per un rigore, ma viene ammonito Ciaramelletti per simulazione.

Il vicepresidente giallonero, Matteo Zepponi

«Nonostante le molte assenze sono soddisfatto. Siamo una squadra giovane che deve crescere molto ma sono contento. Possiamo fare sicuramente di più al completo. Siamo tranquilli, il nostro obiettivo è disputare un buon campionato, proseguiamo per la nostra strada».