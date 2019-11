© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Andrea Rogai è il nuovo tecnico della Bf Sport: questa è la decisione presa nella giornata di ieri dal club reatino che, a causa di malumori all’interno del gruppo, ha deciso di esonerare mister Costantino Fabiani. Rogai, 41 anni ed ex calciatore del Rieti, non ha mai avuto esperienze tra i “grandi". Nel sul curriculum vanta esperienze come allenatore delle giovanili di Rieti, San Benedettese e Cantalice. Domenica quindi, a Settebagni, debutterà in Promozione.«Con molto piacere. Chiunque sarebbe entusiasta di essere chiamato per iniziare un percorso con un nuovo gruppo che ha un progetto importante. Sono molto contento di guidare una società giovane ma ambiziosa».«Proprio per questi motivi. Volevo rimettermi in gioco dopo l’esperienza di San Benedetto e poi perché questa è una società giovane e che vuole crescere. Conosco già molti ragazzi che ho avuto il piacere di allenarli, altri erano nella rosa del Rieti calcio anni fa».«Il ruolo dei giovani è fondamentale. Molti di loro, senza far nomi, li conosco e sapranno dar freschezza e entusiasmo all’interno dello spogliatoio. Mi aspetto molto da loro. Stesso discorso per i più esperti perché anche loro, cambiando squadra, si sono messi in discussione e di conseguenza spetta a loro dimostrare il valore».«Sicuramente mi dà molti stimoli. La prenderò con il massimo impegno cercando di dare ai ragazzi tutto quello che ho imparato nel corso degli anni. L’esperienza di San Benedetto mi ha formato, ha accresciuto il mio bagaglio e cercherò di metterlo a disposizione dei ragazzi. La prenderò come un’esperienza importante. Voglio dare ai ragazzi nozioni giuste per cercare di far bene in questo campionato».«Il primo allenamento sarà domani. Lo preparerò con la massima serenità e tranquillità cercando di prendere le giuste decisioni. La squadra stava facendo un buon percorso quindi già da domenica andremo a Settebagni per fare risultato come ovviamente si aspettano tutti».