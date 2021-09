Bf Sport fa poker all'Amatrice e passa il turno in Coppa: 4-0 al Gudini. Commenti, tabellino e foto

Domenica 19 Settembre 2021, 18:29

RIETI - Al Gudini, nel ritorno in campo della Pormozione, la Bf Sport travolge Amatrice 4-0 e passa il primo turno di Coppa Italia.

Il primo tempo

La prima prima frazione di gioco vede in campo due formazioni molto concentrate e attente ai dettagli. Meglio la Bf Sport nel possesso palla, pericolosa Amatrice nelle ripartenze con Colangeli e Tiengo entrato dopo pochi minuti per un colpo preso da Del Giglio. L’azione più pericolosa dei padroni di casa arriva al 40’ ed è dettata dal duo Ciaramelletti-Tolomei con quest’ultimo che non riesce a trovare il gol davanti al muro di Pantarotto.

La ripresa

Pronti via e arriva subito il vantaggio giallonero: su calcio piazzato Pangallozzi calcia in porta un rasoterra che finisce sui piedi di Di Loreto che non fa altro che appoggiare in rete. È 1-0 ma gli ospiti reclamano molto il fuorigioco. Amatrice va in confusione e 10’ più tardi viene espulso Funes per doppio giallo. Bf ne approfitta e alza il baricentro, pochi secondi più tardi Pangallozzi su azione costruita da Cavallari colpisce la traversa. Mister Gentili non sbaglia un cambio: al 30’ mette dentro Cianetti, passa solo un minuto quando il neoentrato sigla il raddoppio. Sempre dai piedi di Cianetti arrivano le migliori giocate, due più tardi pesca Cavallari che salta Pantarotto e da solo mette dentro il 3-0. Nel finale prima Cardini, solo davanti all’estremo difensore rossoblù, sbaglia un gol fatto calciando sopra a Pantarotto, poi Cianetti lancia Floridi che dai trenta metri salta l’estremo difensore ospite e aspetta che la palla si appoggi in rete.

I commenti

Fabio Gentili, tecnico Bf Sport

«Non mi potevo aspettare di meglio. È stata premiata l’applicazione dei ragazzi durante gli allenamenti. Non ci dobbiamo esaltare ovviamente ma faccio i complimenti a tutti . Abbiamo espresso un buon calcio per la categoria. Restiamo umili e continuiamo ad impegnarci».

Romeo Bucci, tecnico Amatrice

«Non mi è piaciuto l’atteggiamento, siamo stati troppo passivi. Loro sono una buona squadra, completa in tutti i reparti compresi gli under. Dispiace per i gol presi che hanno fatto calare l’attenzione, serve più intensità».

Il tabellino

Bf Sport: Pezzotti (42’ st Colazo), Floridi, Casciani, Severoni, Grillo (1’ st Di Loreto), Amoroso, Morelli (1’ st Sestili), Tolomei (30’ st Cianetti), Pangallozzi, Cavallari (35’ st Cardini), Ciaramelletti. A disp.Mostarda, Monaco, Chinzari. All. Gentili

Amatrice: Pantarotto, Attanasio (40’ st Brucchietti), Pietrangeli (11’ st Cenfi), Scotta, Jurado, Funes, Del Giglio (12’ pt Tiengo), Poddesu, Colangeli (40’ st Cafini), Cano, Lazzaro (11’ st Pirozzi). A disp. Di Gennaro, Rendina, Pietrangeli, Roselli. All. Bucci.

Arbitro: Igliozzi di Roma 2 (Poggetti e Simbula).



Reti: 1' st Di Loreto, 31' st Cianetti 31’, 33' st Cavallari, 45' st Floridi.



Note. Ammoniti: Amoroso, Pangallozzi,Gentili,Tolomei,Di Loreto(B) Espulsi:Funes per doppio giallo (A). Recupero: 1’ pt-4' st. Angoli: 10-3. Spettatori: 200 circa.