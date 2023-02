Bf Sport contenta, Amatrice meno: finisce 1-1 il derby al Gudini. Tabellino, commenti e foto

RIETI - La Bf Sport ferma l’Amatrice: al Gudini è 1-1. Dopo un primo tempo povero di emozioni, nella ripresa colpisce prima l’Amatrice ma la Bf Sport cresce col passare dei minuti. L’Amatrice si allontana dalla vetta, la Bf Sport ancora dentro la zona playout ma continua il trend positivo.

Il primo tempo

Mister Battisti sceglie ancora di tenere a disposizione Cianetti e Antonacci. Stessa formazione in campo rispetto a quella che è scesa con il Nomentum. Angelone tiene in panchina Colangeli. Sugli spalti una interessante cornice di pubblico.

Un minuto di raccoglimento prima del match in memoria delle vittime del terremoto in Turchia e Siria.

I primi dieci minuti sono a tinte giallonere. Al 10’ l’occasione più ghiotta: Floridi approfitta di un errore difensivo, calcia al volo ma Pezzotti risponde bene. Per i restanti 35’ non ci sono azioni degne di nota. La Bf Sport prova a giocare palla a terra, per l’Amatrice tanti lanci lunghi e cross alla ricerca di Monaco ma Casciani e Brucchietti lo neutralizzano.

La ripresa



Al 5’ esce fuori l’Amatrice: dopo una ribattuta su cross la palla arriva a Pagliuca che dal limite imbuca nell’angolo più lontano di Pasetto. Dieci minuti più tardi Di Marco ci prova dal limite, Pezzotti risponde ancora presente. Al 37’ l’inspiegabile: errore nella difesa dell’Amatrice, non il primo in questa stagione, Mohamed recupera palla al limite e batte Pezzotti. È 1-1. La Bf Sport cresce con i cambi. Nel recupero un tiro di Battisti sfiora l’incrocio dei pali.



Le dichiarazioni

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport

«Sono molto contento. Questo punto è frutto di un lavoro settimanale che non è mai mancato. I ragazzi hanno ripresa una partita contro una grande squadra e nel finale potevamo addirittura prenderci qualcosa di più. Andiamo avanti, ci aspettano altrettante battaglie ma oggi sono molto felice. Complimenti a tutti i miei ragazzi».

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«Abbiamo retto bene fino al gol anche se vere e proprie occasioni non ce ne sono state. Sicuramente non allenarci sul nostro campo ci sta penalizzando ma non può essere una scusante. Serve aumentare i ritmi, proveremo a farlo in settimana».

Il tabellino

Bf Sport: Pasetto, Mostarda (1’st Cianetti), Cardini, Picchi (26’st Francesco Battisti (2), Brucchietti (32’st Grillo), Casciani, Sestili (1’st Di Marco), Floridi, Mohamed, Colantoni, Francesco Battisti(1). A disp. Castrucci, Tomassetti, Leonetti, Fagiolo, Antonacci. All. Raffaele Battisti

Amatrice: A.Pezzotti, Filipponi, Cenfi, Fiscaletti, Rojas, Di Francia, M.Pezzotti, Pagliuca, Monaco(28’st Torre), Cavallari (30’st Colangeli), Amadio. A disp. Cingolani, Santarelli, Campagna, Mancini, Lenart, Lofiego, Sangiorgi. All. Vincenzo Angelone

Arbitro: Antonucci di Roma 1 (Cagiola e Mocanu)

Reti:5’st Pagliuca, 37’st Mohamed

Note. Ammoniti: Floridi (B), DiFrancia (A) Angoli: 2-1 Recupero: 0’pt- 3’st. Spettatori: 300 circa