Bf Sport e Amatrice si dividono la posta nel derby: al Gudini è 1-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI -Il derby tra Bf Sport e Amatrice finisce in pareggio: al Gudini è 1-1. Il risultato più giusto fra due squadre che si sono sfidate a viso aperto. Meglio gli ospiti nel primo tempo quando hanno espresso un ottimo calcio, la Bf Sport approfitta del calo fisico dei rossoblù nella ripresa per spingere e trovare il pari.

APPROFONDIMENTI CALCIO Le emozioni al Gudini

Il primo tempo

Prima del fischio d’inizio viene effettuato un minuto di silenzio per la scomparsa di Mariano Gatti, padre del calciatore Jacopo avvenuta proprio in mattinata. «I due presidenti, Andrea Cardinali e Matteo Zepponi, insieme a tutta la società si stringono attorno a Jacopo Gatti e alla sua famiglia per la tragica scomparsa di suo padre Mariano. Protagonista dei Vigili in Carrozzina, si batteva da anni con forza per le persone diversamente abili. Tutto il BF Sport lo ricorda con affetto». La nota della Bf Sport.

Formazione rivoluzionata in casa Bf: partono dalla panchina Poddesu, Tolomei, Ciaramelletti e Floridi perché non al meglio. Per l’Amatrice non parte tra gli undici Spadafora.

Il primo squillo è dei padroni di casa: Cavallari mette in mezzo su calcio da fermo, Salvatore intuisce e mette in angolo. Sull’angolo successivo subito qualche scaramuccia tra Grillo e un giocatore ospite che si risolve con l’intervento del direttore di gara che ristabilisce la calma. Al 20’ dopo una buona azione di Cavallari i gialloneri protestano per un tocco di mano in area ma non c’è nulla. Squadre aperte, ottimo gioco palla a terra ma ancora poche le conclusioni pericolose. Al 25’ Colangeli manda in porta Rodia che salta Pezzotti ma si allunga la palla e finisce a pochi centimetri dalla porta. Amatrice che cerca molto le verticalizzazioni: al 27’ palla a Pagliuca che prima salta un uomo poi la mette dentro per Lazzaro che a pochi passi mette fuori. Al 33’ dopo una azione manovrata della Bf, riparte i velocità l’Amatrice con Rodia che dopo trenta metri palla al piede mette dentro il gol che vale l’1-0. Al 37’ Cavallari in rovesciata prova ad impensierire Salvatore che blocca in due tempi. Al 40’ sempre Cavallari prima salta due uomini poi davanti alla porta mette la sfera sopra alla traversa.

La ripresa

Ripresa meno tattica con più lanci lunghi. Cerca di uscire la Bf Sport ma fino al 25’ Salvatore non viene impegnato. Squadre lunghe e passaggi poco precisi, Amatrice cerca di tenere il risultato nelle incursioni della Bf Sport. Al 45’ Spadafora diretto in porta viene atterrato, sulle ampie proteste dell’Amatrice riparte la Bf Sport che dopo un batti e ribatti dentro l’area piccola di rigore Tolomei trova il gol del pari.

Le dichiarazioni

Simone Perotti, ds della Bf Sport: «Per noi un ottimo pareggio, i ragazzi non sono al massimo della forma. Molti infortunati sono entrati al 50% delle loro possibilità e non è stata una settimana facile durante gli allenamenti. L'Amatrice è una grande squadra noi siamo felici di averla ripresa. Proseguiamo così facendo il nostro meglio».

Marco Desideri, tecnico dell'Amatrice: «Abbiamo espresso un buon gioco nel corso del primo tempo, nella ripresa sono uscite fuori le loro individualità e potevamo aspettarci un risultato del genere. Il risultato dà seguito a questo percorso di crescita. Testa alla prossima».

Il tabellino

Bf Sport: Pezzotti, Cardini, Casciani (32’st Ciaramelletti), Severoni, Salvi (5’st Poddesu), Grillo, Mostarda, Grifoni (24’ st Tolomei), Cioffi, Cavallari (43’ st Gonzalez), Sestili (24’ st Chinzari). A disp. Zepponi, Floridi, Caprioli. All. Fabio Gentili

Amatrice:Salvatore, Rendina, Cenfiv(13’ st Campagna), Pace, Jurado, Carrieri, Lazzaro, D’Amelia, Colangeli (18’ st Spadafora), Pagliuca, Rodia (44’ st Catalano). A disp. Riviera, Brucchietti, Cafini, Bangoura. All. Marco Desideri

Arbitro:Chirnoaga di Tivoli (Rienzi e Valentini)

Reti: 33’ pt Rodia, 45’ st Tolomei

Note. Ammoniti: Grifoni, Cardini (B) D’Amelia (A). Recupero:1’ pt - 5’ st. Angoli:5-1