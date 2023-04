Respinto il ricorso Settebagni, confermati i tre punti alla Bf Sport: ora la salvezza diretta è a 4 punti

RIETI- Il ricorso del Settebagni nella gara contro la Bf Sport è stato respinto: i gialloneri recuperano i tre punti e salgono al dodicesimo posto tornando a sperare in un playout più "agevole" o addirittura nella salvezza diretta, che ora è a 4 punti.

Bf Sport-Settebagni del 26 marzo scorso ha finalmente una fine. Il match vinto dai reatini per 3-2 non terminó dopo il triplice fischio: il Settebagni annunció il ricorso perché nel rapportino di fine gara si segnalava un cambio errato da parte dei reatini che rimanevano con due under in campo anziché tre come previsto dal regolamento. Il direttore di gara segnalava l’ingresso di Leonardo Grillo al posto di Leonardo Grassi quando l’effettivo cambio fu Grassi per Flavio Sestili, quest’ultimo autore della terza rete giallonera. L'arbitro ha fatto chiarezza nel supplemento di referto..



Il comunicato del Giudice Sportivo

- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 309 del 29/03/2023;

- esaminato li ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nei termini previsti dalle norme vigenti dalla società SETTEBAGNI CALCIO SALARIO con li quale si deduce che la gara di cui i epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto la società BFSPORT non si atteneva alla normativa relativa all'obbligo di impiego dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa di numero tre calciatori "under" come da C.U. n. 1del 08.07.2022 che prevede l'obbligo di schierare almeno tre calciatori cosi distinti uno nato nell'anno 2002 in poi uno nato nel 2003 in poi ed uno nato nel 2004 in poi.

La ricorrente osserva che la società BFSPORT nel corso del secondo tempo effettuava la terza sostituzione, usciva dal campo il calciatore con la maglia n. 1 GRASSI Leonardo nato nel 2005 ed entrava in campo li n. 14 GRILLO Leonardo nato nel 1994.

Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino.

Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, l'arbitro designato con supplemento di referto comunica a questo Organo Giudicante di avere commesso un errore nella compilazione del rapportino di fine gara. La sostituzione al 15' del secondo tempo leggasi entra il n. 19 SESTILI Flavio in sostituzione del n. 1 GRASSI Leonardo nato il 23.05.2005.

In virtù a quanto sopra, la gara ha avuto regolare svolgimento e le doglianze della società SETTEBAGNI CALCIO SALARIO non possono essere accolte.

POM DELIBERA

a) di respingere li ricorso proposto dalla società SETTEBAGNI CALCIO SALARIO;

b) di confermare li risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: BFSPORT- SETTEBAGNI CALCIO SALARIO 3- 2.

La tassa ricorso va addebitata.