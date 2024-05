Best League: Itis, Ragioneria e Scientifico al top nel futsal, Epn in vetta nel beach volley. Foto. I risultati

RIETI – Si è giocata ieri la settima giornata della Best League, il tempo avverso ha comunque permesso la disputa di tutte le gare.

Nel calcio a 5 Itis e Scientifico2 superano Classico e Istituto Formazione Rieti. L’Itis nel girone A balza primo in classifica insieme allo Scientifico. Itis che fa doppietta con la vittoria nel Basket, vincitore è anche lo Scientifico. Nel Beach, Ragioneria vince e scala la classifica, vince anche il Classico sullo Scientifico (2-1) e raggiunge l’Epn in vetta. Nel calcio a 5 vecchie glorie secondo pari consecutivo per l’Epn sul Classico.

Oggi la penultima giornata dei gironi.

I risultati del 28 maggio

Calcio a 5

Itis-Classico 8-6

Scientifico2-Istituto Formazione Rieti 7-4

Basket 3vs3

Itis2-Scientifico 52-75

Itis – Classico 62-55

Beach Volley

Epn2-Ragioneria 0-2

Classico-Scientifico2 2-1

Calcio a 5 vecchie glorie

Epn-Classico 4-4

Le classifiche

Calcio a 5

Girone A

Itis 9**

Scientifico 9*

Classico 6**

Alberghiero 0*

Epn 0

Girone B

Ragioneria 9**

Itis2 6*

Scientifico2 6*

Euroscuola 3*

Istituto formazione Rieti 0*

Basket 3vs3

Girone unico

Scientifico2 8

Itis 4

Ragioneria 4

Scientifico 2

Itis2 2

Classico 0

Beach volley

Girone A

Epn2 6*

Scientifico 4

Ragioneria 4

Classico2 2

Alberghiero 1

Girone B

Epn 4*

Classico 4**

Scientifico2 3

Itis 0

Ragioneria2 0*

Vecchie glorie calcio a 5

Girone unico

Ragioneria 9*

Classico 4*

Scientifico 3

Epn 2*

Istituto formazione Rieti 1*

*Gara in più

Il programma del 29 maggio

Calcio a 5

Scientifico-Epn ore 18

Istituto Formazione Rieti- Euroscuola ore 19

Basket 3vs3

Scientifico2-Classico ore 19

Beach Volley

Classico2-Ragioneria ore 19

Scientifico2-Itis ore 20

Calcio a 5 vecchie glorie

Scientifico-Epn ore 20